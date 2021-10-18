Valimiz Hüseyin Öner'in

Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Görev yaptıkları köy ve mahallede halk ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın bundan iki yıl önce ihtiyaçları, sorunları ve talepleri göz önünde bulundurularak, bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla 19 Ekim günü "Muhtarlar Günü" olarak kabul edilmiştir. Muhtarlık müessesesi için bir milat olan bu tarihle birlikte, muhtarlarımız artık köy ve mahallede kalmayıp, ülkemizin dört bir yanında toplantılara dahil edilmektedir. Merkezi idarenin güçlü olmasıyla birlikte muhtarlık müessesesine karşı gösterilen bu ilgi ve değerler, muhtarlık mesleğini cazip kılmakla birlikte, muhtarlarımızın artık daha iyi şartlarda görev yapmasına katkı sunmuştur. Bu duygularla, görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen bütün muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ilimizde fedakarca görev yürüten muhtarlarımız başta olmak üzere bütün muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum.

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