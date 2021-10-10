Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı Köprücük ve Samanbeyli Köylerini Ziyaret Etti (10.10.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı; Köprücük ve Samanbeyli köylerini ziyaret etti.

Beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gittiği Köprücük ve Samanbeyli'de muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet eden Valimiz, sorun ve talepleri dinledi.

Valimiz, devlet imkanları ile ulaştırılan hizmetlerle köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için gayret ettiklerini belirterek, bugün de köylerimizin sorun ve sıkıntısını yerinde dinlemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sorun ve talepleri dinleyen Valimiz, ilgili kurum müdürlerine bu sorun ve taleplerin değerlendirilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Valimiz, ziyaretleri kapsamında Samanbeyli köyü ilkokulunda öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü sınıfı ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Valimiz, ailelerine selam gönderdi.

Köy ziyaretlerinde Valimiz Hüseyin Öner'e; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, SYDV Müdürü Adem Demirci, Türk Telekom Müdürü Ufuk Güzel, ARAS Elektrik İl Koordinatörü Meryem Akpınar da eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri