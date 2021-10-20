Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı Beşiktaş, Altaş ve Güzelyurt Köylerini Ziyaret Etti (20.10.2021)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Habermetre) - Valimiz Hüseyin Öner, köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı; Beşiktaş, Altaş ve Güzelyurt köylerini ziyaret etti.

Beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gittiği köylerde, köy evleri ve okullarda muhtar ve vatandaşlarla buluşan Valimiz, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Köylerimizde, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla ziyaretlerde bulunduğunu belirten Valimiz, devlet imkanları ile ulaştırılan hizmetlerle köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için gayret ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Devlet olarak elimizden geldiği ölçüde, imkanlarımızı yerinde kullanarak öncelik arz eden işlerimizi tamamlama gayretindeyiz. Bugün muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. İlgili müdürlerimiz notlarını aldı, yapılması elzem olan konularda hızlı hareket edeceğiz. Köylerimizi daha yaşanılır hale getirmek için tüm birimlerimizle, hizmetlerimizi sürdüreceğiz. "

Köy ziyaretlerinde Valimiz Hüseyin Öner'e; İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Turan Yıldız, SYDV Müdürü Adem Demirci, Türk Telekom Müdürü Ufuk Güzel, ARAS Elektrik İl Koordinatörü Meryem Akpınar da eşlik etti.

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