Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı 4 Köyü Ziyaret Etti (04.10.2021) - Haberler
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Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı 4 Köyü Ziyaret Etti (04.10.2021)

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Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı 4 Köyü Ziyaret Etti (04.10.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı; Hacıali, Dağcı, Çalabaş ve Ağaçlı köylerini ziyaret etti.

Valimiz Hüseyin Öner, köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı; Hacıali, Dağcı, Çalabaş ve Ağaçlı köylerini ziyaret etti.

Beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gittiği köylerde, köy evleri ve okullarda muhtar ve vatandaşlarla buluşan Valimiz, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi, ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Köylerimizde, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla ziyaretlerde bulunduğunu belirten Valimiz, devlet imkanları ile ulaştırılan hizmetlerle köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için gayret ettiklerini söyledi.

Köylerimizde, sıkıntıların, eksikliklerin, sorunların olabileceğini de aktaran Valimiz, daha sonra şöyle konuştu: "Bu sorun ve eksiklikler çözülmeyecek işler değil. Biz devlet olarak elimizden geldiği ölçüde, imkanlarımızı yerinde kullanarak öncelik arz eden işlerimizi tamamlama gayretindeyiz. Bugün muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. İlgili müdürlerimiz notlarını aldı, yapılması elzem olan konularda hızlı hareket edeceğiz. Ardahan'da çok güzel bir huzur var. Bu huzurun tesisi noktasında tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. "

Valimiz, ziyaretleri kapsamında Dağcı Köyündeki ilkokulda görevli öğretmenlerle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Köy ziyaretlerinde Valimiz Hüseyin Öner'e; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Tarım ve Orman Müdür Vekili Turgay Şişman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, SYDV Müdürü Adem Demirci, Türk Telekom Müdürü Ufuk Güzel, ARAS Elektrik İl Koordinatörü Meryem Akpınar da eşlik etti.

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Haber: Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı 4 Köyü Ziyaret Etti (04.10.2021) - Haberler
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