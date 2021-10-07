Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı Aşağıkurtoğlu, Yukarıkurtoğlu ve Çağlayık Köylerini Ziyaret Etti (07.10.2021) - Haberler
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Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı Aşağıkurtoğlu, Yukarıkurtoğlu ve Çağlayık Köylerini Ziyaret Etti (07.10.2021)

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Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı Aşağıkurtoğlu, Yukarıkurtoğlu ve Çağlayık Köylerini Ziyaret Etti (07.10.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı; Aşağıkurtoğlu, Yukarıkurtoğlu ve Çağlayık köylerini ziyaret etti.

Valimiz Hüseyin Öner, köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı; Aşağıkurtoğlu, Yukarıkurtoğlu ve Çağlayık köylerini ziyaret etti.

Beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gittiği köylerde, muhtar ve vatandaşlarla buluşan Valimiz, sorun ve taleplerini dinledi.

Köylerimizde, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla ziyaretlerde bulunduğunu belirten Valimiz, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve devlet imkanlarını yerinde kullanarak en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını söyledi.

Köylerimizde; sıkıntıların, eksikliklerin, sorunların olabileceğini de aktaran Valimiz, bu sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında, imkanlar çerçevesinde gerekli planlama ve çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Valimiz, Yukarıkurtoğlu köyünde ki okuluda ziyaret ederek, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

Köy ziyaretlerinde Valimiz Hüseyin Öner'e; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, SYDV Müdürü Adem Demirci, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Turan Yıldız, Türk Telekom Müdürü Ufuk Güzel, ARAS Elektrik İl Koordinatörü Meryem Akpınar da eşlik etti.

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Haber: Valimiz Hüseyin Öner, İl Merkezine Bağlı Aşağıkurtoğlu, Yukarıkurtoğlu ve Çağlayık Köylerini Ziyaret Etti (07.10.2021) - Haberler
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