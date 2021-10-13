Valimiz Hüseyin Öner, denetim ekipleriyle birlikte kent merkezinde Koronavirüs ile mücadele kurallarını denetledi (13.10.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Koronavirüs ile mücadele kapsamında, toplu taşıma araçları garajı, market, bakkal, şarküteri, çay ocağı, kıraathaneler ve diğer işletmelerde Koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Beraberinde Vali Yardımcısı Vekili Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, esnaf odası temsilcileri ve diğer yetkililerle birlikte denetime çıkan Valimiz Hüseyin Öner, Koronavirüsün ilimizde yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, iş yeri sahiplerini ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı. Vatandaşlara aşı olup olmadıklarını da soran Valimiz, aşısını yaptıranlara teşekkür etti, aşı olmadığını söyleyenleri ise aşının önemini anlatarak ikna etti.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanında Koronavirüs'ten korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkat çeken Valimiz, "Uzun bir sürenin ardından maalesef hastalıkta yeniden artış yaşanıyor. Biz de bugün denetim ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımıza kurallara uymanın önemini, aynı zamanda aşı olmanın hem hastalığı önlemede hem de toplumsal hayatın seyrine yön veren alanlarda ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Aşı olarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte okullarımızda şuan eğitim-öğretim devam ediyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin okuluna devam etmesi, işyerlerinin faaliyetlerini sürdürmesi noktasında aşı olmak oldukça önemli. Salgını tamamen bitinceye kadar tüm ekiplerimiz sahada aktif olarak denetim faaliyetine devam edecekler. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen kurallara uyalım ve aşımızı muhakkak yaptıralım" diye konuştu.

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