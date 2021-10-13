Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı (13.10.2021) - Haberler
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Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı (13.10.2021)

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Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı (13.10.2021)

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ilimizde alınan tedbirlerin görüşüldüğü "İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı" Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ilimizde alınan tedbirlerin görüşüldüğü "İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı" Valimiz Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin ilimizde alınan tedbirler, denetim faaliyetleri, ek tedbirlerin yanı sıra yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Valimiz Hüseyin Öner, salgının yayılım hızında ki artışı durdurmak için tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğini belirterek, bu çerçevede il ve ilçelerimizde; okul servisleri, toplu ulaşım araçları, mahalle, çarşı, pazar ve insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda denetim faaliyetlerinin artırılması hususunda talimatlarda bulundu.

Aşılama çalışmalarına önem verilmesi hususuna da değinen Valimiz ayrıca, okullarda yaşı tuttuğu için aşı tanımlanan öğrencilerin aileleriyle iletişime geçilerek, ikna çalışması yapılmasını istedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İlçe Kaymakamları, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşu amirleri ile sağlık birim sorumluları katıldı.

Toplantıda alınan İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları, Valiliğimiz İnternet sitesinde yayınlanacaktır.

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Haber: Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Yapıldı (13.10.2021) - Haberler
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