Valimiz Hüseyin Öner Başkanlığında, 2021 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi (14.10.2021)

Vali Hüseyin Öner Başkanlığında, 2021 yılı dördüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valimiz Hüseyin Öner, yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla 2021 yılının dördüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

2021 yılının son toplantısında ilimizdeki son verileri paylaşan Valimiz, yatırımcı kuruluşlarımızın yatırım izleme raporlarına göre ilimizde 29 kuruluşa ait 212 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarı 2 milyar 672 milyon 463 bin TL' olduğunu söyledi.

Bu projeler için önceki yıllarda 510 milyon 751 bin TL harcandığını belirten Valimiz, 2021 yılında ayrılan ödenek tutarının 246 milyon 673 bin TL olduğunu, dönem sonuna kadar 152 milyon 549 bin TL harcama yapıldığını kaydetti.

Valimiz ayrıca, 29 kurum ve kuruluşa ait toplam 212 projeden ise devam eden projelerin 124, başlanamayan projelerin 44, biten projelerin 33, ihale aşamasında ki projelerin 9 ve tasfiye edilen projelerin sayısının ise 2 adet olduğunu, bu projelerin 32'sinin enerji, 34'ünün tarım, 32'sinin ulaştırma, 26'sının eğitim, 5'inin sağlık, 7'sinin turizm ve 76'sının da diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.

Valimizin değerlendirmelerinin ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi.

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