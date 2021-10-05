Sel bölgesindeki çalışmalara Çankırı'dan katılanlara teşekkür belgesi verildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara Çankırı'dan katılan 14 kişiye, teşekkür belgesi verildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sel bölgesinde görev alan İl Özel İdaresi personelini makamında kabul etti.

Ayaz, bölgede şoför ve operatör olarak çalışan 14 personele, selin yaralarını sarma, hafriyat kaldırma ve temizlik konularında gösterdikleri üstün gayret nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız'ın da katıldığı ödül töreninde Vali Ayaz, personele ayrı ayrı teşekkür etti.