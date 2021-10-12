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Valilikten, fırtına raporu: 7 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Valilikten, fırtına raporu: 7 kişi yaralandı

Aydın'da etkili olan yağmur ve fırtına sebebiyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasarlar meydana geldi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'da etkili olan yağmur ve fırtına sebebiyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasarlar meydana geldi. Konuyla ilgili Aydın Valiliği tarafından yayınlanan rapora göre, Nazilli'de 15 ev ve işyerinde hasar oluştu, 7 kişi de yaralandı. Didim'de ise şans eseri yaralanan olmazken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "12.10.2021 tarihinde saat 14.58'de meydana gelen ani ve sağanak yağış ile fırtına nedeniyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasar meydana gelmiştir. Nazilli ilçesinde çatı uçması, reklam panolarının devrilmesi, ağaç devrilmesi, cami minaresinin devrilmesi olayları meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezine 35 ihbar iletilmiş olup, Nazilli'de bir AVM içinde çatı çökmesi ihbarı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 4 ambulans 1 UMKE ekibi olay yerine ulaşmış, hafif yaralanan 6 vatandaşımıza ilk müdahaleler yapılarak Nazilli Devlet Hastanesine nakilleri sağlanmıştır. Tedavileri halen sürmektedir. Ayrıca Nazilli ilçesi Turan Mahallesinde bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi (Şoför) hafif şekilde yaralanmış, Karaçay Mahallesi Garaj cami minarelerinin yıkılması sonucu bir araç zarar görmüş, fırtına nedeniyle 15 işyeri ve evde çatı uçması sonucu hasar oluşmuş, çatı uçması sonucu 17 araç hasar görmüş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Didim'de meydana gelen olaylar ile ilgili yapılan açıklamada ise "Didim ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 adet su baskını ihbarı gelmiştir. Ayrıca 3 adet trafo yangını ihbarı alınmıştır. İtfaiye ve AYDEM tarafından ihbar yapılan noktalara ekipler yönlendirilmiş ve herhangi bir tehlikenin olmadığı değerlendirilmiştir. Nazilli ve Didim Kaymakamlıkları tarafından zarar tespit çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Valilikten, fırtına raporu: 7 kişi yaralandı

Valilikten, fırtına raporu: 7 kişi yaralandı

Valilikten, fırtına raporu: 7 kişi yaralandı

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