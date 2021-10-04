İstanbul Valiliğinden Ümraniye'deki atık tesislerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valiliğinden Ümraniye'deki atık tesislerine ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
İstanbul Valiliğinden Ümraniye'deki atık tesislerine ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, Ümraniye'de atık toplama ve ayırma faaliyetinde bulunan iş yerlerine yapılan denetimi engellemeye çalışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirildi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Ümraniye'de atık toplama ve ayırma faaliyetinde bulunan iş yerlerine yapılan denetimi engellemeye çalışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirildi.

Valilik açıklamasında, Esenkent Mahallesi'nde atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren işyerlerine yönelik Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Emniyet, SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden 951 personelinin katılımıyla eşzamanlı denetim ve rehberlik çalışması yapıldığı belirtildi.

77 iş yerinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66 işyerinden 12'si mühürlenmiş, diğer işyerleri hakkında başlatılan yasal işlemler devam etmektedir. Denetim çalışmalarını engellemek için atık kağıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu işyerlerinde, sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 33 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetim ve rehberlik faaliyetlerine katılan bütün kurumlarımızın personeliyle çalışmalarımıza destek veren Ümraniyeli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

 BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

 Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Mustafa Şentop
Magazin Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul Valiliğinden Ümraniye'deki atık tesislerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 23:16:56. #1.11#