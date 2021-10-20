Valilik Makamının Kapıları Vatandaşlarımıza Sonuna Kadar Açık

ORDU (Habermetre) - Vali Tuncay Sonel, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla, düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor. Vali Sonel, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşların sorun, sıkıntı ve taleplerini hem makamında, hem Açık Kapı'da, hem de düzenlediği "Halk Günü" toplantılarında dinlemeye özen gösteriyor ve iletilen sorunlara da çözüm bulmaya çalışıyor. Valilik toplantı salonunda, pandemi tedbirlerine ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısına katılan vatandaşlara tek tek söz vererek onların talep, istek ve sıkıntılarını dinleyen, notlar alan ve kendisine iletilen sorunlara çözüm üreten Vali Sonel, toplantıya katılan il müdürlerine de talimatlar vererek vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi. Bugün yapılan "Halk Günü" toplantısında 181 vatandaşımızı tek tek dinleyen Vali Tuncay Sonel, "Düzenlediğimiz halk günü toplantılarıyla vatandaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu sorun, şikayet ve taleplerine ilgili kurum müdürü arkadaşlarımızla birlikte anında çözüm bulmaya çalışarak, toplumun tüm kesimine ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde Valiliğimizden ayrılmasını arzu ediyoruz" dedi. Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi Büşra Ardıç ise halk günü toplantısına Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etmek için geldi. Ülkemizin çeşitli illerinden Ordu'ya gelip de yurt çıkmayan ya da yedekte olan, ev bulamayan öğrencilerin konaklama sorunları çözülünceye kadar Ordu Valiliğince anlaşma yapılan otellerde geçici olarak misafir edilen öğrencilerden bir tanesi olan Büşra Ardıç, Kayseri'den geldiği Ordu'da gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla Vali Sonel'e teşekkürlerini sundu. "Sayın Valimiz Tuncay Sonel'in biz üniversite öğrencilerini düşünüp kalacak yer ayarlamasına çok mutlu oldum. Bizlere yurt imkanı sağladığı için kendisiyle hem tanışmak, hem de teşekkürlerimi iletmek istedim" diye konuştu. "Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalıştık" diyen Vali Tuncay Sonel, "Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Yurt çıkıncaya ya da ev buluncaya kadar 480 öğrencimize Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun bir ortamda kalma imkanı sağladık. Büşra kızımız nezdinde tüm öğrenci kadeşlerime ben de teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Toplantıya çocukları ile birlikte katılan ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirmeyi ihmal etmedi ve hatıra fotoğtafı çektirdi. "Halk Günü"ne katılan vatandaşlar ise, "Allah sizlerden razı olsun, işlerinizi rast getirsin. Ayağınıza taş değmesin" diyerek, duygularını dile getirdiler.

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