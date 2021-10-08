Valiliğimizce Düzenlenen 'Kaymakamlar Toplantısı' Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında Yapıldı - Haberler
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Valiliğimizce Düzenlenen "Kaymakamlar Toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Valiliğimizce Düzenlenen

Valiliğimizce Düzenlenen "Kaymakamlar Toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında YapıldıValiliğimizce Düzenlenen "Kaymakamlar Toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında YapıldıValiliğimizce düzenlenen "Kaymakamlar Toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Valiliğimizce Düzenlenen "Kaymakamlar Toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında YapıldıValiliğimizce Düzenlenen "Kaymakamlar Toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında YapıldıValiliğimizce düzenlenen "Kaymakamlar Toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı. kaymakamlarımızdan ilçelerimizde yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi alan Vali Tutulmaz, tespit, görüş ve önerilerini dile getirdi.

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Haber: Valiliğimizce Düzenlenen 'Kaymakamlar Toplantısı' Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında Yapıldı - Haberler
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