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Valiler bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Valiler bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül ile Afet ve Acil Durum Başkanı Yunus Sezer bir araya geldi.

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül ile Afet ve Acil Durum Başkanı Yunus Sezer bir araya geldi.

Kilis Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Afet ve Acil Durum Başkanlığına atanmasından sonra Suriye'ye sınır illerini ziyaret etti. Vali Recep Soytürk'ü Gaziantep Valisi Davut Gür ile birlikte ziyaret eden ile Afet ve Acil Durum Başkanı Yunus Sezer'in Suriye'de AFAD koordinesinde yapılan yatırımlar ve insani faaliyetlerle ilgili olarak görüş alış verişinde bulundukları öğrenildi. - KİLİS

Valiler bir araya geldi

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