Vali Yılmaz, Osmaniye Kitap Fuarı'nda Yer Alan Tüm Stantları Ziyaret Ederek, Görevliler ve Ziyaretçilerle Sohbet Etti

OSMANİYE (Habermetre) - Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş tarafından karşılanan Vali Yılmaz, kitapların yer aldığı stantları ziyaret ederek, stant görevlileri ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Yayınevlerinin stant görevlilerinden bilgi alan Vali Yılmaz, "Kitap Fuarımızın açılışı yapmıştık, bugün de yayınevlerimizin stantlarını ziyaret ederek, katılımcılara hoş geldiniz demek istedik. Kitap Fuarımızda yer alan yayınevlerimizi ilimizde görmekten mutluyuz. Kitap Fuarımızın daha fazla okumamıza, özellikle çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmasına çok büyük katkısı olacağını aynı zamanda çok önemli yazar ve şairlerin burada Osmaniyeli hemşehrilerimizle tanışmasına fırsat vereceğini düşünüyorum. Şu anda Fuara ilgi çok güzel. Tüm Osmaniyeli hemşehrilerimizi özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi Kitap Fuarımızı ziyaret etmeye davet ediyorum. "diye konuştu.

Kitap Fuarını ziyaret eden öğrencilerle de sohbet eden Vali Yılmaz, çocuklara ve gençlere bol bol okumalarını tavsiye etti.

">

Habermetre - Son Dakika Haberleri