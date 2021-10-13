Vali Yılmaz, Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında yapımı devam eden Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa Varyantı) çalışmalarını yerinde inceledi - Haberler
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Vali Yılmaz, Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında yapımı devam eden Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa Varyantı) çalışmalarını yerinde inceledi

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Yılmaz, Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında yapımı devam eden Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa Varyantı) çalışmalarını yerinde inceledi

Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, Mersin-Adana-İncirlik-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında yapımı devam eden Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa Varyantı) çalışmalarını yerinde inceledi.

OSMANİYE (Habermetre) - Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, Mersin-Adana-İncirlik-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında yapımı devam eden Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa Varyantı) çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Yılmaz'ın incelemelerinde Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz da yer aldı.

Vali Yılmaz, incelemeleri sırasında Proje Müdürü Ferhat Yüksekkaya'dan bilgi aldı. Proje kapsamında yapımı devam eden her biri 10 km uzunluğunda olan çift tüplü tünelde; birinci tünelde 10 kilometrelik bölümün ve ikinci tünelde ise 3 kilometrelik bölümün tamamlandığını söyleyen Yüksekkaya, işin %70'nin tamamlandığını kaydetti. Fevzipaşa Varyantının tamamlanması ile 33 kilometre olan mevcut güzergahın 17 kilometreye düşeceğini belirten Yüksekkaya, 2022 yılsonunda projenin tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yapımı devam eden bu büyük projenin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek, "Bahçe ilçemizde yapımı devam eden Bahçe-Nurdağı varyantı hızlı tren tünelinin çalışmalarının yapıldığı alandayız. Bu gerçekten büyük bir yatırım, büyük bir proje. Proje, başarıyla devam ediyor. Bu işin yüklenici firmasına, teknik elemanlarına, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalar 2022 yılının sonunda bitecek. Burası tamamlandığında demiryollarının tünel ağı içindeki en uzun tüneli olacak ve bu Devlet Demiryollarının altyapısının güçlenmesinde çok ciddi bir katkı sağlamış olacak. Bu tünel tamamlandığında ve hızlı trenler çalışmaya başladığında çok daha kolay, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacağız. "dedi.

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Haber: Vali Yılmaz, Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında yapımı devam eden Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa Varyantı) çalışmalarını yerinde inceledi - Haberler
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