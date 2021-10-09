VALİ YILMAZ, HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİNE KATILDI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, il genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulamalarını helikopterle denetledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile birlikte helikopterle havalanan Vali Yılmaz, ana arterlerdeki trafik yoğunluğu ve kontrol noktalarındaki çalışmaları inceledi.

Osmaniye-Kadirli İl Yolu, Kadirli-Kozan İl Yolu, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D-400 Osmaniye Gaziantep Karayolunda Helikopterle havadan yapılan denetimde kusuru tespit edilen araçlar Jandarma ve polis kontrol noktalarına bildirildi ve kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.

Trafik akışını yerinde izlemek ve olası sıkıntıları yerinde görmek için denetim yaptıklarını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.