Vali Yerlikaya, İstanbul'daki yabancı uyruklu vatandaşların sayısını açıkladı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 1 milyon 179 bin 751 yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğunu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 kişiye de işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından megakentteki yabancı uyruklu vatandaşların sayısıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, açıklamasında megakentte toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı uyruklu vatandaşın olduğunu ve 2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır. 2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış, 19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş, 26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır."

(İHA)

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