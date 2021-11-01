Vali Yerlikaya, İstanbul'daki yabancı uyruklu vatandaşların sayısını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yerlikaya, İstanbul'daki yabancı uyruklu vatandaşların sayısını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yerlikaya, İstanbul'daki yabancı uyruklu vatandaşların sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 1 milyon 179 bin 751 yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğunu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 kişiye de işlem yapıldığını açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 1 milyon 179 bin 751 yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğunu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 kişiye de işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından megakentteki yabancı uyruklu vatandaşların sayısıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, açıklamasında megakentte toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı uyruklu vatandaşın olduğunu ve 2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır. 2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış, 19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş, 26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA 2.5 MİLYON GÖÇMEN VAR

İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA 2.5 MİLYON GÖÇMEN VAR

 Haftanın ilk iş günü yağmurla buluşunca, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Haftanın ilk iş günü yağmurla buluşunca, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

 Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin bulunmasını istiyor

Sahibi, köpeğini öldüresiye dövdü! Hayvanseverler görüntüdeki kişinin bulunmasını istiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title