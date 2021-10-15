VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA 14 EKİM İTİBARIYLA 19 MİLYON 986 BİN 879 DOZ AŞI UYGULANDI - Haberler
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VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA 14 EKİM İTİBARIYLA 19 MİLYON 986 BİN 879 DOZ AŞI UYGULANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA 14 EKİM İTİBARIYLA 19 MİLYON 986 BİN 879 DOZ AŞI UYGULANDI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 14 Ekim itibarıyla İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 14 Ekim itibarıyla İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, yapılan aşıların yaş gruplarına uygulanma oranlarını da paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu verileri paylaştı:

"İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandı. Yaş gruplarına göre aşı oranları:

20-24

1. doz %78

2. doz %62.2

25-29

1.doz %75

2.doz %60.1

30-34

1.doz %76.5

2.doz %63.4

35-39

1.doz %79.5,

2.doz %68.1

40-44

1. doz %82.9

2. doz %73.3

45-49

1.doz %85.8

2.doz %78

50-54

1.doz %88.1

2.doz %82.3

55-59

1.doz %90.4

2.doz %86.5

60-64

1.doz %92.1

2.doz %89.6


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Haber: VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA 14 EKİM İTİBARIYLA 19 MİLYON 986 BİN 879 DOZ AŞI UYGULANDI - Haberler
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