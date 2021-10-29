VALİ YERLİKAYA CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ - Haberler
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VALİ YERLİKAYA CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.

İSTANBUL (DHA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği Kabul Salonu'nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile siyasi, askeri, dini ve azınlık temsilcileri katıldı.

VALİ YERLİKAYA CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ

VALİ YERLİKAYA CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ

VALİ YERLİKAYA CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ

VALİ YERLİKAYA CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ

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