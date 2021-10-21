Vali Yerlikaya, Bahçeköy'de Öğrenci Yurdu için Arsa İncelemesinde Bulundu

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile birlikte Bahçeköy'de inşa edilecek Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci Yurdu için arsa incelemesinde bulundu.

Bahçeköy'deki arsa incelemesine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Çetinkale ve Prof. Dr. Erol İnce, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin katıldı.

Vali Yerlikaya, Rektör Prof. Dr. Aydın ve beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci Yurdu inşası için incelemelerde bulundu.

Vali Yerlikaya, incelemenin ardından öğrenciler için İstanbul'da kurumlarla çalışmaya devam ettiklerini belirterek;

"İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Sayın Nuri Aydın ile birlikte Bahçeköy'de inşa edilecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci Yurdu için arsa incelemesinde bulunduk.

İstanbul'umuzda öğrencilerimiz için kurumlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

#İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Sayın Nuri Aydın ile birlikte #Bahçeköy'de inşa edilecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci Yurdu için arsa incelemesinde bulunduk. #İstanbul'umuzda öğrencilerimiz için kurumlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. pic. twitter. com/2CYQfIY23J

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 21, 2021 Bizi Takip Edin

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