Vali Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 74 - Haberler
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Vali Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 74

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 74

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşı oranının yüzde 74 olduğunu açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşı oranının yüzde 74 olduğunu açıkladı. 18 yaş altı gençlerin aşı oranlarını da açıklayan Vali Yerlikaya "Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 91.6, 2.doz yüzde 89.7, 3.doz yüzde 74. Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak.  18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50.1, 2.doz yüzde 32.9, Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

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Haber: Vali Yerlikaya: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 74 - Haberler
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