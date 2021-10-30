Vali Yerlikaya: "29 Ekim Milletçe Sevincimizin, Coşkumuzun Zirvesidir"

İSTANBUL (Habermetre) - Daha fazla göster 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılında Vatan Caddesi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'daki vatandaşların katılımı ile büyük bir coşku ve sevinçle Kutlama Töreni ve Tören Geçişi gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tören aracı ile alanda vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.

İlanının 98'inci seneyi devriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbim'den muvaffakiyetler diliyorum.

Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle, 84 milyon bir ve beraber olarak, Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun! Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümü kutlu olsun! " ifadelerini kullandı.

"29 Ekim Bizim Onur Günümüzdür"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesajın okunmasının ardından törende katılımcılara hitap etti.

Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve heyecanla kutladıklarını belirten Vali Yerlikaya, tarihin bizim kadar bedel ödeyerek, yeryüzünün en çetin mücadelesiyle Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadığını ifade etti.

Vali Yerlikaya, "Vatan; 'milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde destansı bir mücadeleye tanık oluyordu. Göz açtırmıyordu düşmana Memetler. Dilinden duası eksik olmayan analarımız, nenelerimiz omzunda mermi taşıyordu cepheye. Gencecik bedenler düşüyordu toprağa bir bir. Ama sancak. Asla! ve 3 yıl süren o ateşten günlerin sonunda, artık bir türkü çalınmaya başlamıştı kulaklara. Bir zafer türküsü! Gelincik tarlası gibi süslenmişti vatanın dört bir yanı. Ay yıldızlı bayrağımız gururla dalgalanmaya devam ediyordu işte! " dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'vicdanımda taşıdım' dediği 'o milli sırrı' 98 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yaptığı konuşmayla tüm cihana ilan ettiğini vurgulayan Vali Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti, işte böylesine destansı bir mücadeleye ve ülvi hedeflere sahip emsalsiz bir eserdi. Bu eserde; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla 7'den 70'e kalbi hürriyet için çarpan aziz milletimizin sevdası vardı. " ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, "29 Ekim bizim onur günümüzdür. Bağımsızlığımızın nişanesidir. Muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma hedefimizin miladıdır Cumhuriyet. Milletimizin en büyük değeri, bir ve beraber yaşama irademizdir. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesidir. 'Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği' gündür. 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştirmek için vardır Cumhuriyet. " dedi.

"Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yılı Kutlu Olsun"

Konuşmasında gençlere de seslenen Vali Yerlikaya, "Sevgili gençler, sorumluluğunuz çok büyük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan Cumhuriyetimizin sizlerin omuzlarında yükseleceğini ifade ediyor. Bizler de buna can-ı gönülden inanıyoruz. Bu en büyük eser, emin ellerde! Sizlerin gayreti ve azmiyle, bölgesinde huzur, güven ve istikrar timsali olan, dostuna güç katan, düşmanına korku salan 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. " ifadelerinde bulundu.

Vali Yerlikaya, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı kutlu olsun! " diyerek konuşmasını tamamladı.

Vali Yerlikaya'nın konuşması sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan şiir yarışmasında 1. olan Sultangazi Mimar Sinan İmamhatip Ortaokulu öğrencisi Rabia Bostancıoğlu, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Hazan Aslan ve Ömür Baha Dokuzlar şiir okudu.

Öğretmenlerden oluşan koronun mini konseri sonrasında Üsküdar Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencileri halk oyunları ekibi Kafkas gösterisi gerçekleştirdi.

98. yıl coşkusunun yaşandığı program; Türk Yıldızlarının gösteri uçuşuna sahne oldu.

Mehteran birliğinin ardından askeri birlikler, polis, zabıta öğrenciler ve mehteran birliği ile klasik otomobillerden oluşan yaya, atlı ve araçlı grupların geçişiyle tören sona erdi.

Tarih;

yeryüzünün en çetin

mücadelesi sonunda #Cumhuriyet kuran,

başka bir milleti

daha yazmadı????

Bu gurur ve sevinçle

hemşehrilerimizle beraber #CumhuriyetBayramı'mızı kutladık.

??Vatan Caddesi#29Ekim#Cumhuriyet98Yaşında pic. twitter. com/UGkSY5PBKz

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 29, 2021 Bizi Takip Edin

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