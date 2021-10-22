Vali Yazıcı, Yörüklerle Bir Araya Geldi

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Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yörükler Derneği tarafından Kepez'de düzenlenen programa katıldı. Vali Yazıcı; "Yörükler var oldukça, Yörük kültürü var oldukça bu topraklar kıyamete kadar Türk toprağı olmaya devam edecek. " dedi.

Antalya Yörükler Derneği tarafından Kepez'de düzenlenen programda Vali Ersin Yazıcı Yörüklerle bir araya geldi. Programa Vali Yazıcı'nın yanı sıra Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen ve dernek üyeleri katıldı.

Yürüklük Kültürümüzün Parçası

Antalya'nın denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri kadar, farklı kültürlere de ev sahipliği yaptığına değinen Vali Yazıcı, Yörük kültürünün bunların başında geldiğini söyledi. Programda Yörüklerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Yazıcı; "Yurdumuzun güzel insanları, gerçek sahipleri Yörüklerle bir aradayız. Sizlerle burada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Yörükler toplumumuzun ve kültürümüzün en önemli parçalarından biri. Milli kültür ve değerimiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. ' Yörükler var oldukça, Yörük kültürü var oldukça, siz değerli kardeşlerimiz, vatansever insanımız var oldukça, bu topraklar kıyamete kadar Türk toprağı olmaya devam edecek. " ifadelerini kullandı.

Kültürümüzü, Örfümüzü ve Geleneklerimizi Kaybetmeliyim

Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı; "Kültürümüzü, örfümüzü ve geleneklerimizi kaybetmeliyim. Yörük kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için kültürümüzü yaşamaya, yaşatmaya ve sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Eğer bu özelliklerimiz devam ederse biz burada kıyamete kadar kalmaya devam edeceğiz. Çok çalışarak ülkemize, yurdumuza sahip çıkmalıyız. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türk milleti inanıyorum ki bütün dünyaya faydalı olacaktır. " dedi.

Konuşmasının ardından Antalya Yörükler Derneği Üyeleriyle sohbet ederek çay içen Vali Yazıcı, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür etti. Vali Yazıcı Yörüklerler Bir Araya Geldi 01 Vali Yazıcı Yörüklerler Bir Araya Geldi 02 Vali Yazıcı Yörüklerler Bir Araya Geldi 03 Vali Yazıcı Yörüklerler Bir Araya Geldi 04 Vali Yazıcı Yörüklerler Bir Araya Geldi 05 Vali Yazıcı Yörüklerler Bir Araya Geldi 06 Vali Yazıcı Yörüklerler Bir Araya Geldi 07

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