Vali Yazıcı, Alanya'daki Çalışmaları Yerinde İnceledi

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Vali Ersin Yazıcı, Alanya Doğu Çevre Yolu şantiyesi ve Alanya- Gazipaşa ayrımı Taşkent-Hadim Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, projeleri en kısa sürede tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca inşa edilen ve yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen Alanya Doğu Çevre Yolu şantiyesi ve Alanya-Gazipaşa ayrımı Taşkent-Hadim Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretini ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca inşa edilen ve son aşamaya gelinen 15 km uzunluğundaki Alanya Doğu Çevre Yolu şantiyesine gerçekleştiren Vali Yazıcı, yetkililerden projenin hangi aşamada olduğu ve yolun ne zaman tamamlanacağı hakkında brifing aldı. Gerçekleştirilen brifingde, yolun 3 çift tünel ile 10 köprülü kavşaktan oluştuğu ve seyahat süresini kısaltarak ulaşımda kolaylık sağlayacağı bilgisi verildi. İkinci ziyaretini Alanya-Gazipaşa ayrımı Taşkent-Hadim Yolu projesi şantiyesine gerçekleştiren Vali Yazıcı, proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Kuş Yuvası olarak bilinen ve tamamlandığında İç Anadolu'yla Akdeniz'i birbirine bağlanacak projede 8 kilometrelik 10 tünel bulunuyor.

En Kısa Sürede Tamamlayıp Vatandaşlarımızın Hizmetine Sunacağız

Devam eden yol çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı; "Karayolları şantiyemizdeyiz. Bugün itibariyle Karayolları Bölge Müdürümüzle, karayollarımızın Alanya'da devem eden projelerinin şantiyelerini dolaştık. Yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. Yapılan yol ve tüneller bölgemizden birçok şehre ulaşımı kolaylaştırarak sürücülerimize ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak. 15 km uzunluğundaki Alanya Doğu Çevre Yolu ile ilgili biten tüneller, yapılan işlerle ilgili çalışmaları değerlendirdik. Kendi içimizde konuşup yol haritamızı belirledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. " dedi.

Vali Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarından sonra beraberindeki heyetle birlikte şantiyede ve yapımı devam eden çevreyolunda incelemelere devam etti. Vali Yazıcı Alanyadaki Çalışmaları Yerinde İnceledi 01 Vali Yazıcı Alanyadaki Çalışmaları Yerinde İnceledi 02 Vali Yazıcı Alanyadaki Çalışmaları Yerinde İnceledi 03 Vali Yazıcı Alanyadaki Çalışmaları Yerinde İnceledi 04 Vali Yazıcı Alanyadaki Çalışmaları Yerinde İnceledi 05 Vali Yazıcı Alanyadaki Çalışmaları Yerinde İnceledi 06 Vali Yazıcı Alanyadaki Çalışmaları Yerinde İnceledi 07 Vali Yazıcı Alanyadaki Çalışmaları Yerinde İnceledi 08

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