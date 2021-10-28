Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi

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Vali Ersin Yazıcı, AHENK Projesi kapsamında ilk ziyaretini Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdi. Ziyarette öğrencilerle birlikte kitap okuyup sohbet eden Vali Yazıcı, kitapların iyi birer dost olduğundan ve kitap okumanın öneminden bahsetti.

Antalya'da ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi (Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) kapsamında Vali Ersin Yazıcı ilk ziyaretini Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Ersin Yazıcı'ya Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er eşlik etti.

AHENK Projesi kapsamında ziyaret ettiği okuldaki öğrencilerle birlikte kitap okuyup sohbet eden Vali Yazıcı, topluma yararlı, bilime ve kültüre meraklı, nitelikli bireyler yetiştirme amacıyla hazırladıkları projeyi tüm okullarda tanıtacaklarını ve anlatacaklarını ifade etti.

Öğrencilerle sohbetine Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlayan Vali Yazıcı; "Hepimizin bildiği gibi yarın Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız şimdiden kutlu olsun. " dedi.

Kendinize Hedefler Koyun

Gençlerin hedeflerinin geleceklerini inşa etmede önemli bir araç olduğunu söyleyen Vali Yazıcı; "Her şey hayalle başlıyor. Hayal edince oluyor. Benim de bir hayalim vardı. Sizlerin de hayalleri vardır. Her insanın hayali vardır. İstanbul'da okumak istiyordum. Bu benim hayalimdi. Sizin yaşlarınızdaki en büyük hayalim buydu ve gerçek oldu. Sizlerde kendinize doğru hedefler belirleyip o doğrultuda hareket ederseniz hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Hedeflerimiz geleceğinizi oluşturmada önemli bir araçtır. " şeklinde konuştu.

Öğrencilerimize Okuma Alışkanlığı Kazandıracağız

Kitap okumayla ilgili bir anısını paylaşan Vali Yazıcı: "1993 senesinde Kaymakam adayı olarak devletimiz tarafından İngiltere'ye gönderildim. Karı koca olarak yaşayan bir çiftin yanında kaldım. Yanlarına misafir olduğum çiftten erkek olan kişi kamyon şoförüydü. Bu kişi banyoya girip uzun vakitler çıkmazdı. Neden uzun vakitler çıkmadığını sorunca en büyük keyfinin küvette kitap okumak olduğunu söyledi. Çok şaşırdım. Bu kişi ilkokul mezunuydu ve düzenli kitap okuyordu. Ben de kitap okumayı seven biriydim ama 1990 yılında mezun olduğumdan 1993 yılına kadar olan 3 senede hiç kitap okumamıştım. Oradaki ilkokul mezunu şoför düzenli kitap okurken ben kitap okumuyordum. Maalesef okumayan bir toplumuz. Geçmiş yıllarda UNESCO tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya kitap okuma alışkanlığında 86'ncı sıradayız. Ben kaymakamlığa başladığımdan bu yana gençlerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırma yolunda bir takım çalışmalar gerçekleştiriyorum. Bu sebeple burada da bir çalıştay yaptık. Eğitime dokunacağız. Eğitimin sorunlarıyla ilgilenmeye ve çözmeye çalışacağız. AHENK projesiyle inşallah eğitimde niteliği ve kaliteyi arttırarak öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandıracağız. "

Kendinize Yapılmasını İstemediğiniz Bir Şeyi Başkasını Yapmayın

Karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden etkinlikte öğrencilere en çok onları neyin rahatsız ettiğini soran Vali Yazıcı: "Ben bu anketi Balıkesir ve Rize'de de yapıyordum. En az 250 okulda bu anketi yapmışımdır. Ortaokul ve lise bu ankette genellikle ilk sırada en çok rahatsız olunan konu yalan söylenmesi, dedikodu, iftira ve verilen sözün tutulmaması gibi konuları dile getiriyorlar. Gençler ve çocuklar bunlardan rahatsız oluyorlardı. Burada ise çoğunluk sözünüzün kesilmesi ve dinlenmeme konularını dile getirdi. Şimdi şunu merak ediyor ve tartışmak istiyorum. İnsanlar garip şekilde yalan söylüyor. Herkes yalan söylüyor. Hem yalan söylüyoruz hem de rahatsız oluyoruz. Burada bir çelişki var bunun izahı nedir. Sana yalan söylendiğinde neden rahatsız oluyorsun. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasını da yapmayın. Dolayısıyla yalanı yaşamınıza pembeden beyazdan hayatınıza sokmayın. Siz yaparsanız karşı tarafa da yapma hakkı veriyorsunuz. " ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı neden Vali olmayı seçtiğiyle ilgili gelen soruya ise: "İnsanlara dokunmayı, onlara hizmet etmeyi seviyorum. Bu hizmeti gerçekleştirirken önceliğim her zaman eğitim ve ihtiyaç sahipleri olmuştur. İnsanlığa hizmet etmek ya da onlardan bir 'Allah razı olsun' almak benim için çok değerli. "

Dostlarınızdan Biri Mutlaka Kitap Olsun

Öğrencilere okuma konusunda tavsiyelerde bulunan Vali Yazıcı; "Benim bir dostum var. Bugüne kadar bana hiç yalan söylemedi, en kötü zamanımda hep yanımda oldu. Problemimi çözemedi ama beni yalnız da bırakmadı. Sizce bu kim olabilir. Cevap kitap. Dostlarınızdan biri mutlaka kitap olsun. Garanti veriyorum size asla ihanet edip yanlış yapmaz. Zor zamanınızda da sizi rahatlatıp alıp başka yerlere götürür. Kitap iyi bir dosttur. " diye konuştu.

Kitap okumanın ardından öğrencilerle karşılıklı sohbet havası içinde geçen ziyaretin sonunda Vali Yazıcı, gençlere aşı olma tavsiyesinde bulundu. Gençlerin ailelerine selam söyleyerek gençlere nasihatlerde bulunan Vali Yazıcı, Türk gencinin inandığı zaman başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını ifade etti. Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 01 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 02 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 03 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 04 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 05 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 06 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 07 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 08 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 09 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 10 Vali Yazıcı Ahenk Kapsamında İlk Ziyareti Gerçekleştirdi 11

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