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Vali Yazıcı, 20. Eğitim Şurası Antalya Bölge Toplantısına katıldı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Vali Yazıcı, 20. Eğitim Şurası Antalya Bölge Toplantısına katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 20. Milli Eğitim Şurası Antalya Bölge Hazırlık Çalışmaları Toplantısı'na iştirak etti.

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 20. Milli Eğitim Şurası Antalya Bölge Hazırlık Çalışmaları Toplantısı'na iştirak etti.

Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitim süreci içerisinde hayata hazırlandıklarını, eğitim olmadan hiçbir şeyin olamayacağını ifade etti.

Dünyanın durmadan değişen ve dönüşen sistemine ayak uydurmak gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu dünyada yaptığımız her şeyi iyisiyle kötüsüyle insanoğlu için yapıyoruz. Her şeyin merkezinde beşer var. Değişiyoruz, dönüşüyoruz dolayısıyla ülkemiz de dünyamız da değişiyor. Ülkemizdeki eğitim sistemimiz de değişiyor. Yeni uygulamalarımızla politikalarımızla mutlak suretle değişim sürecine tabii ve hep birlikte değişerek, dönüşerek yeni dünyaya hazır hale gelmeye çalışıyoruz."

Yazıcı, öğrencilerin eğitim süreci içerisinde iyi insan olmayı ıskalamamaları gerektiğine işaret ederek, eğitimde önce iyi insan yetiştirmek gerektiğini vurguladı.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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