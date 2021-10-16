Vali Yavuz, Rizeliler ile Buluştu

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Rizeliler Derneği Kahvaltı programı Vali Seddar Yavuz'un katılımlarıyla bugün dernek sosyal tesisi Şelale Manzara Kafe'de gerçekleştirildi.

Rizeliler Derneği Başkanı Ekrem Kumuşoğlu ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Vali Yavuz, ilk olarak dernek üyeleri ve katılımcılarla bir süre sohbet ettiler.

Daha sonra Rizeliler Derneği Başkanı Ekrem Kumuşoğlu'nun açılış konuşmalarını yapmasıyla başlayan programda Vali Yavuz, dernek yönetimine davetleri için teşekkür ederek, konuşmalarını şu cümlelerle sürdürdü: "Yaklaşık bir buçuk yıldır burada sizinle beraberiz. Kocaeli gerçekten mükemmel bir şehir. Türkiye'nin dünya ile yarışan yüzü. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye verdiği değer, önem ve Milli teknoloji hamlesi ile birlikte aslında anlam kazanan ve Türkiye'nin sahada güçlü olmasını sağlayan birçok bilimsel ve teknolojik gelişmenin Kocaeli'den geçmeden yapılabilme ihtimali görünmüyor. Nitekim Ülkemizin birçok alandaki başarılarına bakarsanız, bunların birçoğunun Kocaeli'den geçtiğini görürsünüz. "

Eşimle Birlikte 867 Aileyi Hanelerinde Ziyaret Ettik

Bizim kapımız da gönlümüz de her zaman açıktır diyen Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesi çalışmalarına da değinerek şunları kaydetti: "Bu güne kadar Kocaeli'de eşimle birlikte 867 aileyi hanelerinde ziyaret ettik, bugünde bir grup ailemizi daha ziyaret edeceğiz. Kandil günlerinde de fakir, yoksul, engelli ve yaşlı aileleri özellikle ziyaret ediyorum. Şuana kadar Kocaeli ilinde Benim, eşimin ve kaymakamlarımızın ziyaret ettiği aile sayısı 6 bin 500 civarı oldu. Eğer bir isteğiniz arzunuz olursa her zaman kapımız, gönlümüz açık. Bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize sağlık afiyet diliyorum. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S. A. V)'in doğum yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nizi kutluyor, tüm insanlığın içerisinde bulunduğu bu buhrana Kandil olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından Rizeli vatandaşlarımızın sorularını içtenlikle cevaplayan Vali Yavuz, Kocaeli'deki sıkıntı ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

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