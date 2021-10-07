Vali Yavuz, Öğrencilerle Birlikte

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızı kaleme aldığı dönemi konu alan 'Akif' filminin gösterimi ilimizde büyük beğeni ile izlendi.

İstanbul'un işgalinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan milli mücadele ve İstiklal Marşı'nın mecliste okunarak Milli Marşımız olarak kabul edildiği döneme kadar olan süreci anlatan "AKİF" filmini İzmit Farabi Ortaokulu öğrencileriyle birlikte büyük beğeni ile izleyen Vali Seddar Yavuz; " başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Marşının yazarı Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, tüm İstiklal kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. " dedi.

İzlenen filmin ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden, film hakkındaki duygu ve düşüncelerini dinleyen Vali Seddar Yavuz, başarı dileklerinde bulunarak bir sonraki programına geçmek üzere salondan ayrıldılar.

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