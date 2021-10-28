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Vali Yardımcısı Kaya'dan Sandıklı ziyareti

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Vali Yardımcısı Kaya'dan Sandıklı ziyareti

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Sandıklı'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

SANDIKLI, AFYON (AA) - Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Sandıklı'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlçeye gelişinde ilk önce Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u ziyaret eden Kaya, daha sonra Barbaros Ortaokulunu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında Okul Müdürü Salih Bulut'tan bilgi aldı.

Öğrencileri ziyaretinde konuşan Kaya, korona virüsle mücadelenin sürdüğünü anımsatarak, "Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Pandemi kurallarına sıkı sıkıya uyarak okulları açık tutmak sizlerin elindedir. Eğitimin sürekliliği önemli, biliyorsunuz ki pandemi kurallarımız hala devam ediyor. Derslerinize iyi çalışmayı unutmayın." dedi.

Okulu gezen Kaya'ya ziyareti sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt eşlik etti. ???????

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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