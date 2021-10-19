Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, 19 Ekim Muhtarlar Günü Dolayısıyla Muhtarlarımızı Kabul Etti

Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Bitlis Muhtarlar Derneği üyelerinden Muştakbaba Mahallesi Muhtarı Maşallah Daşizi, Hüsrevpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Özer ve Saray Mahallesi Muhtarı İlhan Turgut'u makamında kabul etti.

Muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en önemli taşlarından biri olduğunu belirterek makamında bir süre muhtarlarla sohbet eden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Eser, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede ve köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu önemli kamu görevini ifa eden bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. " dedi.

Muhtarlar Derneği üyeleri ise bu anlamlı günde nazik kabulünden dolayı Vali Yardımcısı Eser'e teşekkürlerini iletti.

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