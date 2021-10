VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZ MEHMET EMİN BİLMEZ, VAN DEPREMİNİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI

VAN (Habermetre) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez, 2011 Van Depreminin Onuncu Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı. Vali Bilmez mesajında şu ifadelere yer verdi,

"Bugün şehrimizin maruz kaldığı Van depreminin onuncu yıl dönümü... Bundan tam on yıl önce kadim şehrimiz Van, 23 Ekim 2011'de 7. 2 büyüklüğündeki ve 9 Kasım 2011'de 5. 6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Ne yazık ki bu depremlerde 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine geçen yıl ilimizde 23 Şubat 2020'de meydana gelen ve 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin acısını derinden yaşamaktayız. Bizler, maddi ve manevi ağır hasarlara yol açan depremlerde yitirdiğimiz canlarımızı unutmadık. Yaşadığımız bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralanan, sevdiklerini kaybeden ve depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın bir kez daha benzer felaketleri yaşamamasını temenni ediyorum. Ayrıca bu yıl ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlarda, sel ile su baskınlarında şehit olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Güçlü devletimiz, Van depremi sonrası yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber etmiş, aziz milletimiz de ülkemizin dört bir yanından yolladığı yardımlarla Van'ın ve Vanlı'nın yanında olduğunu göstermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri olmak üzere tüm Türk halkı, Van'ı kaderine ve enkaz yığınları arasına bırakmayacağını dünyaya örnek bir şekilde duyurmuştur. Depremin üzerinden geçen on yılın ardından Van, modern bir kent haline gelmiştir. Bizler de bu gelişmeyi sürdürerek şehrimizde yaşanabilecek afetlerin etkisini minimuma indirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, Yüce Mevla'dan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylemesini diliyorum. "

