Vali Varol, Muhtarlarımızla Bir Araya Geldi

Valimiz Dr. Osman Varol, "Ekim Ayı Muhtarlar Toplantısı" kapsamında Hamur'a bağlı mahalle ve köy muhtarlarımız ile bir araya gelerek, muhtarlarımızın sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Varol'un yanı sıra Hamur Kaymakamı Kerem Türker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, Hamur Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Oruç, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri, ilçe protokol üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yaparak düzenli olarak yapılan bu toplantılar sayesinde muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin hızla giderildiğini vurgulayan Vali Varol, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla muhtarlarımızın her birinin istek ve taleplerini tek tek dinleyip ilgili kurumların bu hususlarda yürüttükleri faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Varol, köy ve mahallelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

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