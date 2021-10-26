Vali Varol, Gıdakent Projesi Kapsamında İncelemelerde Bulundu

Valimiz Dr. Osman Varol, 'Gıdakent Projesi' kapsamında ilimizde et ve süt üretiminde ilgili sektörlerin tamamının kümelenmesini sağlamak amacıyla yapımına başlanan tesisin Hamur yol güzergahında bulunan alanında incelemelerde bulundu.

Hayvancılığın katma değerini, et ve süt ürünleri üreterek yükseltmeyi, böylece kent ekonomisini de canlandırmayı amaçlayan proje ile ilimizin hayvancılık sektöründeki potansiyeli ortaya çıkarılacak.

İlimizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin değerlendirilmesi sonucunda üretilecek kırmızı et ve süt ürünlerinin markalaşması ve ticari faaliyetlerin arttırılmasını amaçlayan projeyle; il geneli mevcut hayvan popülasyonu ve cinsleri belirlenecek, cinslerin ıslahı ve ırk iyileştirilmesi sağlanacak, üreticilere eğitimler düzenlenerek hayvancılığın daha bilinçli ve profesyonel olarak yapılmasına olanak sağlanacaktır.

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