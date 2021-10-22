Vali Varol, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Haberler
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Vali Varol, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Varol, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Valimiz Dr. Osman Varol, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Şükrü Solak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Şükrü Solak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Şükrü Solak ve kahraman polislerimiz arafından karşılanan Vali Varol, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile çalışan polislerimize kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerinin anısına Şeref Defterini imzalayan Vali Varol, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürü Şükrü Solak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Solak'tan ilçenin asayiş durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

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