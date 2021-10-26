Vali Varol'dan YEDAM Ağrı Şubesine Ziyaret

AĞRI (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, YEDAM Ağrı Şubesine ziyarette bulundu.

Vali Varol, 97 yıldır bağımlılıkla mücadele eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti bünyesinde kurulan; tütün, alkol, madde, internet ve kumar oynama ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere destek sağlayan YEDAM Ağrı Şubesini ziyaret etti.

Şubede incelemelerde bulunan Vali Varol, bağımlıların yeniden hayata kazandırılmaları ve ailelerinin bozulan yaşam düzenlerinin onarılması ile ilişkilerinin sağlıklı devam etmesine imkan tanımak amacıyla uzmanlar tarafından psikolojik ve sosyal destek veren YEDAM'ın ilimizde yürüttüğü faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

12 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veren ve gizlilik esasına bağlı çalışan YEDAM'ın kişinin güçlü yanlarını tanımasını ve sürdürmesini engelleyen bağımlılıklarıyla baş etmesine olanak tanıyarak ilimizde yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Varol, bir araya geldiği personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İncelemelerini tamamlayan Vali Varol, YEDAM Ağrı Şubesi yetkilileri ile çalışma toplantısı gerçekleştirerek verilen psikolojik ve sosyal destek oranlarına ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.