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Vali Varol'dan Teker Ailesine Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Varol'dan Teker Ailesine Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, Teker ailesini evlerinde ziyaret etti.

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, Teker ailesini evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında, Fatih mahallesinde ikamet eden Teker ailesinin evlerine konuk olarak ailemizin talep ve isteklerini dinledi.

Çocuklarımızla yakinen ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet eden Vali Varol, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Devletimizin tüm imkanları ile her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Varol, kendilerine evlerini açan ailemize teşekkür etti.

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