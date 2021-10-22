Vali Varol, Ağrı Esintileri Sergisi'ne Katıldı

AĞRI (Habermetre) - Valimiz Dr. Osman Varol, İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer'in Ağrı Esintileri Sergisi'ne katıldı.

Ağrı Esintileri Sergisi'nin Açılış Programı'nda konuşan Vali Varol: "Ecdadımızın bu topraklara nakşettiği bu harika eserin çatısı altında, İshak Paşa Sarayı'nda böyle güzel bir etkinlikte beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu yıl Ağrı'mızın potansiyelini ortaya koyabilmek, bu güzide mekanın tanıtımını sağlamak ve ilimizi güzel vesilelerle gündeme getirebilmek amacıyla yaz ve bahar aylarını kapsayan İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Her platformda dile getirmeye gayret ettiğim gibi bugün de dile getirmek istiyorum; Ağrı'mızın çok önemli potansiyelleri var. Bu şehir çok önemli değerlere sahip. Bizler bu potansiyellere ve değerlere inanarak hemşehrilerimizin ayağa kalkmasına olanak tanımak ve şehrimizin enerjisini ortaya koyabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün, Ağrılı olmamasına rağmen önce eğitimci kimliğiyle sonra ilimize birçok alanda çok büyük katkı sunan IC İbrahim Çeçen Vakfı vasıtasıyla uzun yıllardır Ağrı'da çeşitli alanlarda faaliyetler yürüten Meral Dinçer'in katkılarıyla düzenlenen Ağrı Esintileri Sergisi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. " dedi.

Konuşmalarının ardından, İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen serginin ilimize ve sanatseverlere hayırlı olması temennisiyle kurdele keserek açılışı gerçekleştiren Vali Varol, sergiyi gezerek eserleri büyük bir ilgi ile inceledi.

Eserleri hakkında Dr. Meral Dinçer'den bilgi alan Vali Varol, Valiliğimiz koordinesinde yaz boyunca düzenlenen ve devam eden kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşlarımızın sanatla buluşturularak ilimizin kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılmasının hedeflendiğini belirtti.

22-23-24 Ekim tarihlerinde İshak Paşa Sarayı'nın ev sahipliğinde hemşehrilerimizi ve sanatseverleri ağırlayacak olan sergideki eserleri incelemelerinin ardından Vali Varol, toprağı sanata dönüştüren ve bunu yaparken de Ağrı'mızın değerlerini somutlaştıran Dr. Meral Dinçer'i tebrik etti.

Plaket takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

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