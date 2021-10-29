Vali Ünlü, Valilik Makamında Tebrikleri Kabul Etti

Cumhuriyetimiz kuruluşunun 98'inci yıldönümünde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, tebrik kabul töreni düzenlendi.

Vali Enver Ünlü, Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerine uygun olarak; Temizlik, maske ve mesafe kurallarına da riayet edilerek, 29 Ekim Cuma günü saat 09. 30'da Valilik Makamında düzenlenen kabul töreninde, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ile birlikte; İl protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların tebriğini kabul etti.

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