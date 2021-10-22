Vali Ünlü, PTT'nin 181'inci Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, Ptt'nin 181. Yıl kuruluş yıldönümü dolayısıyla PTT Baş Müdürü Şenel Yücel ve beraberindekileri Makamında kabul ederek PTT'nin 181'inci Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı.

Valilik Makamında, 22 Ekim Cuma günü saat 11. 00'de gerçekleştirilen kabulde; PTT Başmüdürü Şenel Yücel, İşletme Müdür Vekili Uğur Öztürk, İdari ve Mali Birimler Müdür Vekili Necat Ekinci, Giresun PTT Müdürü Tülay İkinci, Başmüdürlük Pazarlama ve Tanıtım Memuru Sezer Çakıcı ve Dağıtıcı Pınar Karaca hazır bulundu.

Vali Ünlü, PTT Başmüdürü Yücel ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyerek Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başmüdür Yücel'de kendilerini bu anlamlı günde kabul ettiği için Vali Ünlü'ye teşekkür ederek "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren, ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Ailesi olarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet verdiklerini, 181 yıldır yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımların yanı sıra, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliklerini her geçen gün artırmayı sürdürdüklerini ifade etti.

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