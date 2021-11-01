Vali Ünlü, "Fındıkta Lisanslı Depoculuk" Çalıştayına Katıldı

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, Giresun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Fındıkta Lisanslı Depoculuk" çalıştayına katıldı.

Giresun Ticaret Borsası toplantı salonunda 1 Kasım Pazartesi günü saat: 11. 00'de düzenlenen çalıştaya; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Enver Ünlü, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile oda ve borsa yetkilileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Vali Ünlü, Dünya'da ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip Fındıkta Lisanslı Depoculuk çalışmalarında katkılarından dolayı emeği geçenleri kutladı.

Fındıkta Lisanslı Depoculuk projesinin Türk Fındığı ve Türk Fındık sektörü için önemli olduğuna dikkat çeken Vali Ünlü, bu projenin tüm kesimlere faydaları olduğunun söyleyerek "Özellikle projenin yeni nesil depolama özelliklerine sahip olması azot gazı altında ürün kalitesini iki yıl aynı tazelikte koruması arz güvenliği için çok önemli. Bunun yanında maliyet özelliklerine bakıldığında kendi kendini amorti edecek nitelikte olması ekonomik olduğunun göstergesidir" dedi.

Giresun Ticaret Borsasının bu projesi ile Azot gazı altında fındık ürünün kalitesini korumasını ve bunun iki yıl süreyle aynı tazeliği sağlamasının çok inovatif bir yaklaşım olduğunu ifade eden Vali Ünlü "Ülkemizdeki bilimsel çalışmalar ışığında bu projenin hayata geçirilmesi Türk İnsanının neler yapabileceğine çok güzel bir örnek. Ar-Ge yapımızı geliştirerek Dünya'ya neler kazandırabileceğimiz ortada. İhtiyacımız olan sadece çalışmak.

Ülkemizde ve Dünyada tarımsal kayıplar göz önüne alındığında bu ekonomik kayıpların açlıklar, sefaletler ve fakirlikler üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde göstergeleri olumlu yönde düzeltmek için bu ve buna benzer projelerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Tarımsal üretimdeki her türlü kayıp malumunuz insanların refah seviyelerinden alıp götürüyor. Bu açıdan bakıldığında lisanslı depoların ürün kayıp ve kaçaklarını önlemedeki kabiliyetlerinin önemi tartışılmaz bir hal almaktadır. Bu projenin, Dünya'da fındıkta uygulanan ilk proje olarak Giresun'umuzda olması bizler adına da çok sevindiricidir. Ancak, bu projenin devamının buradan çıkarak Ülkemizdeki diğer bölgelerimize yaygınlaşması, burada sağlanan başarının devamı için de çok çok önemlidir. Girişimcilerimizi ve Devletimizi bir araya getiren bu çalıştay inanıyorum ki birçok soruna çözüm üretmek konusunda bugün burada bir sesleniş olacak. Bu konuda bize düşen her görevde, istenen yer ve zamanda desteğimizin Giresun Ticaret Borsamızın yanında olacağını ifade etmek isterim" diyerek "Dünya piyasalarında çok güçlü olduğumuz Fındık gibi bir üründe piyasaları düzenleyici bir rol üstlenebilmemiz için yeterli sayıda depo kapasitesine sahip fındıkta lisanslı depoculuk sisteminin devrede olması çok önem verdiğimiz bir husustur" diye belirtti.

Sanayici ve Tüccar açısından da lisanslı depoların önemine dikkat çeken Vali Ünlü "Bu kesimleri depo yapma maliyetinden kurtararak asli faaliyet konularına yoğunlaşma, lisanslı depoya koydukları ürünleri rehin ederek finansmana erişim kolaylığı, ürünlerinin kalitesinin korunması, ellerinde bulunan ürünler vasıtasıyla risklerden korunabilme imkanı ve risklerinin azaltılması imkanı sağlanabilmektedir. Ürün borsaları vasıtasıyla ürünlerin elektronik ortamda tüm dünya piyasaları ile entegre olabilmesinin yolu da tarımsal piyasaların bir yatırım aracı olarak kullanılabilmesi de lisanslı depoların yaygınlaştırılmasıyla olacaktır.

Kısacası güçlü bir tarımsal ticaretin yolu lisanslı depolardan geçmektedir. Geliştirilmeye açık yönleriyle fındık lisanslı depoculuk sisteminin önünün açılması bir devlet politikası haline bu çalıştay marifetiyle dönüştürülür ise ülkemiz ve milletimizin kazanımlarının çok olacağını hep birlikte göreceğiz.

Bu vesileyle çalıştayın ülkemize, milletimize ve fındık sektörünün tamamına şamil olmak üzere hayırlar getirmesini ve olumlu sonuçları ile ülkemizin tarımsal kalkınmasına katkılar sunmasını bekliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

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