Vali Ünlü, Engelliler Bürosunu Ziyaret Etti

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, Giresun Valiliği Hizmet binası içerisinde bulunan Engelli Hizmetleri Rehberlik ve Koordinasyon Merkezi Engelliler Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Ünlü, 21 Ekim Perşembe günü Giresun Valiliği C Blok giriş katında bulunan Engelli Hizmetleri Rehberlik ve Koordinasyon Merkezi Engelliler Bürosu'nu ziyaret ederek, Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Spor Kulübü Derneği Başkanı Nihat Yayla ve büro çalışanları bir süre sohbet etti.

Dernek Başkanı Yayla, Vali Ünlü'ye Valilik binası içerisinde bulunan Engelli Hizmetleri Rehberlik ve Koordinasyon Merkezi Engelliler Bürosu'nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Enver Ünlü, Engelli Hizmetleri Rehberlik ve Koordinasyon Merkezi Engelliler Bürosunu ziyaret etti. pic. twitter. com/Gq9KFajQLx

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) October 21, 2021

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