Vali Ünlü, DOKA'nın 145. Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

TRABZON (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)'nın bugün (27. 10. 2021) Trabzon'da gerçekleştirilen 145. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Başkanlığında 27 Ekim Çarşamba günü Uzungöl'de gerçekleştirilen toplantıya; Giresun Valisi Enver Ünlü, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Rize Valisi Kemal Ceber, Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güner, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenliklioğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Doka Genel Sekreteri Onur Adıyaman katıldı.

Toplantıda gündem gereği öncelikli olarak "Yeşil Mutabakat" konusunda Bölgemizde yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Bilindiği üzere Avrupa Birliği 2019 yılında iklim ve ekonomik değişim politikası olarak kurguladığı, Avrupa Yeşil Mutabakatını açıklamıştı. Ülkemizle ilgili olarak bu mutabakata göre 2021 yılında Resmi Gazete 'de "Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yayınlandı. Toplantıda, bu çerçevede; Karbon düzenlemelerinden yeşil ekonomiye ve sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş çerçevede eylemlerin bulunduğu plan görüşüldü.

Diğer bir gündem maddesi olarak da son yıllarda DOKA'nın odaklandığı "Coğrafi İşaretli Ürünler" konusu görüşüldü. Bu kapsamda, 2014 yılında bölgemizde 7 olan coğrafi işaret tescilinin bu yıl itibariyle 55'e ulaştığı bilgisi verilen toplantıda, Ajansın coğrafi işaretli ürünlere özel olarak çıktığı mali destek programında 14 projenin desteklendiği belirtildi.

Toplantıda, coğrafi işaretli ürünlerin tescillerinde son durum, sosyal medya kampanyası ve karadenizhazineleri. com sitesi üzerinden yapılanlar anlatılarak, Ajansın idari mali işlerine yönelik hususları görüşüldü.

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