Vali Ünlü, Dereli'de İncelemelerde Bulundu

Vali Enver Ünlü, Dereli ilçesini ziyaret ederek, İlçede sel afeti sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlü, 12 Ekim Salı günü Dereli ilçesini ziyaret ederek, 22 Ağustos 2020 tarihinde ilçede meydana sel afetinin izlerinin silinmesi için yapılan çalışmalarla ilgili koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Dereli Kaymakamlığı'nda Vali Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Dereli Kaymakamı Okan Yenidünya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, Dereli Belediye Başkanı K. Zeki Şenlikoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı V. Nesrin Öztürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Murat Cavunt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol, DSİ 226. Şube Müdürü Ogün Şükrü Turan, Karayolları 104. Şube Şefi Kadri Altuntaş, ilgili şube ve ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda gündeme getirilen sorunların ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli görüşme ve istişarelerde bulunan Vali Ünlü, kış mevsimi gelmeden İlçeye Doğalgaz arzının sağlanması, ulaşım ve altyapı eksikliklerinin giderilmesini istedi.

Giresun-Dereli Karayolunda yapılan çalışmaların biran önce tamamlanmasını isteyen Vali Ünlü, bu yolu kullanan vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra ulaşım konforunun da sağlanması için çalışmaları tamamlanan köprü ve tünellerin vakit geçirilmeden, gerekli emniyet tedbirlerinin de alınarak ulaşıma açılması talimatı verdi.

Dereli Kaymakamlığı'ndaki koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanılan kamu hizmet binaları, konut ve dükkan inşaat sahalarında incelemelerde bulundu.

Vali Ünlü, ilk olarak Kuşluhan Mahallesinde yapımına başlanılan Dereli İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve lojmanlarının yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Ünlü'ye eski İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bulunduğu alana İlçe Jandarma Komutanlığı, 12 adet lojman, doldur-boşalt İstasyonu, giriş takı, nöbetçi kulübesi ve 2 adet garaj binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapımına başlandığı bilgisi verildi.

Dereli Sütlüce Mahallesi 137 ada 1 parselde yapımına başlanan kamu binaları ile ilgili bilgi alan Vali Ünlü'ye; 1 bodrum kat, 1 zemin kat, 3 normal kattan oluşan 2 Bin 86, 05 metrekare inşaat alanına sahip Hükümet Konağı, 1 bodrum, 1 zemin kat, 2 normal kattan oluşan Bin 802, 32 metrekare inşaat alanına sahip Adalet Sarayı ve 1 bodrum kat, 1 zemin kat 2 normal kattan oluşan Bin 201, 78 metrekare inşaat alanına sahip Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının bulunacağı, birleşik blok tipinde yapılacak projenin toplam 5 Bin 90, 15 metrekare inşaat alanına sahip olacağı belirtildi.

Dereli Merkez Mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 71 adet konut ve 82 adet dükkan yapım işinin bulunduğu alanda da incelemelerde bulunan Vali Ünlü, örnek daireleri gezip, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Enver Ünlü, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın geçici olarak konuşlandırıldığı, Dereli İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan Dereli Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Enver Ünlü, Dereli Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Okan Yenidünya ve ilgili birim amirleriyle bir araya gelen Vali Ünlü, sel afeti sonrasında yapılan çalışmalar ile ilgili Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi. pic. twitter. com/WhmkxYWbFZ

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) October 12, 2021

??Dereli'deyiz...

Kaymakamlığımızda yaptığımız Koordinasyon Toplantısı sonrasında incelemelerimize başladık.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adliye ve Hükümet Konağımızın yeni hizmet binalarının inşa edileceği alanlarda tetkiklerde bulunduk. pic. twitter. com/fC5nTdbPnC

— Enver Ünlü (@valiunlu) October 12, 2021 İlçemizdeki yapı çalışmalarını özenle takip ediyoruz.

??Dereli pic. twitter. com/ubPcPcLkmF

— Enver Ünlü (@valiunlu) October 12, 2021 Kahramanlarımızla??????

??Dereli pic. twitter. com/ZNEwtAwPbo

— Enver Ünlü (@valiunlu) October 12, 2021

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