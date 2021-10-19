Vali Tekbıyıkoğlu Başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

KIRIKKALE-(19. 10. 2021) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında toplanarak, il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda Vali Tekbıyıkoğlu, kurul üyelerinden yapmış oldukları çalışmalar hususunda bilgi aldı.

2021 yılı Ekim ayı olağan toplantısında, kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yasin Tekin, 2021 yılının ilk 9 ayında 3427 kişinin, özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün temini için düzenlenen 58 mesleki eğitim kursuna 1115 kişinin katıldığını aktardı.

Kayıtlı işsizlerin işletmelerde işbaşı (staj) yaparak meslek edinmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen 523 İşbaşı Eğitim programına, 1759 kişinin katıldığını ve programların devam ettiğini belirterek, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında da 1462 özel sektör işyerinin ziyaret edildiğini ve 2021 yılında 228 kişinin faydalandığı, 5 Toplum Yararına Program düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Toplantı, alınan kararların değerlendirilmesi ve planlamaların yapılması ile sona erdi.

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