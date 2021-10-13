Vali Su, Tarsus OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısına Başkanlık Etti

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Ekim ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Olağan Toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasının Kurbanlık, Çamtepe Ofisinde gerçekleştirilen toplantılara; Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayhan Terban, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Mevcut durum hakkında bilgi verilen yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantılarında, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vali Su toplantıların ardından, OSB sahasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 13. 10. 2021

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