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Vali Su, Silifke İlçesini Ziyaret Etti

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Vali Su, Silifke İlçesini Ziyaret Etti

Silifke ilçesine geçerek Organize Sanayi Bölgesi (Silifke-OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na başkanlık eden Vali Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı'na atanan Abdullah Aslaner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Silifke ilçesine geçerek Organize Sanayi Bölgesi (Silifke-OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı'na başkanlık eden Vali Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı'na atanan Abdullah Aslaner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ali İhsan Su, ilçe programı kapsamında ilk olarak Silifke-OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı'na başkanlık etti.

Silifke OSB'de düzenlenen toplantıya Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar, OSB Müdürü Faki Gürsoy ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Silifke-OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vali Su'dan Silifke Kaymakamına Ziyaret

Vali Ali İhsan Su, başkanlık ettiği OSB toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı'na atanan Abdullah Aslaner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe Hükümet Konağı makamında Kaymakam Aslaner ile bir süre sohbet eden Vali Ali İhsan Su, Aslaner'e yeni görevinde başarılar diledi. 06. 10. 2021

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