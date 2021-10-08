Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Valilik koordinesinde düzenlenen "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Valilik koordinesinde düzenlenen "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçelerin mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantılara vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, muhtarların taleplerini almak ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Mersin'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için var olduğunu belirten Su, muhtarların dile getireceği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini ifade etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin özelinde de hemen her sektörde devletin, hükümetin yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Su, ilçelerde ulaşım, eğitim, sağlık, lojistik, ticaret gibi sektörlerde tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile tarihi ve turistik mekanlardaki yenileme çalışmaları hakkında bilgiler verdi. "Bundan sonra da tüm hizmetlerin en hızlı ve en güzel şekilde yapılması için takibini beraberce yapacağız" diyen Vali Su, katılımları ve katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Toplantıda muhtarlar, mahalleleriyle ilgili sorunları ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletti ve çözüm önerileri üzerine konuşuldu. - MERSİN

Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı

Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı

Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı

Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı

Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı

Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Gazeteler Mehmet Nuri Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya
Spor Namaz Vakitleri Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Su, merkez ilçe muhtarlarıyla toplantı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:18:39. #1.11#