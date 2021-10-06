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Vali Su'dan Mut İlçesine Ziyaret

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Vali Su'dan Mut İlçesine Ziyaret

Bir dizi programlara katılmak üzere Mut İlçesi'ne geçen Vali Ali İhsan Su, Mut Organize Sanayi Bölgesi (Mut-OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık ederek, olgunlaşma süresi tamamlanan 'Kızılova Yaylası Obruk Peyniri'nin hasadını yaptı.

Bir dizi programlara katılmak üzere Mut İlçesi'ne geçen Vali Ali İhsan Su, Mut Organize Sanayi Bölgesi (Mut-OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık ederek, olgunlaşma süresi tamamlanan 'Kızılova Yaylası Obruk Peyniri'nin hasadını yaptı. Vali Su daha sonra üreticilerle birlikte Haydar Mahallesi'nde bulunan 1300 yıllık zeytin ağacının bu yılki hasadını gerçekleştirdi.

Vali Ali İhsan Su, ilçe programı kapsamında ilk olarak Mut OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık etti.

Vali Su, "Üretimi Artırmak İçin Çalışmalarımız Devam Edecek"

Vali Ali İhsan Su, daha sonra ilçede geleneksel yöntemlerle üretilerek olgunlaşması ve lezzetini alması için yaklaşık 5 ay yayladaki mağaralarda bekletilen 'Kızılova Yaylası Obruk Peyniri'nin hasadını gerçekleştirdi.

Köylerden getirilen sütlerden yapılan peynirler, üretimleri artırabilmek için Mersin Valiliği YİKOB destekleriyle Hacıahmetli Mahallesi'ndeki tesise dönüştürülen eski sağlık ocağında, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıp tulum haline getiriliyor.

Obruk peynirleri yaklaşık 5 aylık olgunlaşma süresinin tamamlanmasıyla bulundukları mağaralardan çıkarılıp satışa sunuluyor.

Üreticilerle birlikte mağaralardan peynirleri çıkaran Vali Su, yaptığı açıklamada; "Köylülerimizin geleneksel yöntemlerle ürettiği deri tulum içindeki peynirimiz, koyun ve keçi sütünden imal ediliyor. Tadı ve aromasıyla öne çıkan obruk peynirimizi herkese tavsiye ediyorum. " dedi.

Üretimi artırma çalışmalarının devam edeceğini belirten Vali Su; "Yıllık 2 ton kadar üretim yapıyoruz, bunu 14-15 tona çıkarmak için çevre köylerimizle beraber mevcut işletmeyi daha da büyütmek ve geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Valilik olarak desteklerimizi eksik etmeyeceğiz. " dedi.

Üreticilere bereketli kazançlar dileyen Vali Su, daha sonra hasadı yapılan peynirlerin kesimini yaparak beraberindekilere ve basın mensuplarına ikram etti.

Vali Su, ilçe programı kapsamında Haydar Mahallesi'nde bulunan 1300 yıllık zeytin ağacından da hasat yaptı.

1300 yaşındaki asırlık zeytin ağacından zeytin toplayan Vali Su, üreticilere bereketli kazançlar dileyerek, stantlarda sergilenen ürünler hakkında üreticilerden bilgiler aldı.

Vali Su, üreticilerin sorun ve taleplerini de dinleyerek sorunların çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi. 06. 10. 2021

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Haber: Vali Su'dan Mut İlçesine Ziyaret - Haberler
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