Vali Sonel, 'Yılın Mülki İdare Amiri Ödülü'ne layık görüldü - Haberler
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Vali Sonel, 'Yılın Mülki İdare Amiri Ödülü'ne layık görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Sonel, 'Yılın Mülki İdare Amiri Ödülü'ne layık görüldü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından 'Yılın Mülki Amiri Ödülü'ne layık görüldü.

ORDU (İHA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından 'Yılın Mülki Amiri Ödülü'ne layık görüldü.

EYUDER tarafından ' Altın Meşale Ödülleri' adı altında her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmada Vali Tuncay Sonel, 'Yılın Mülki Amiri Ödülü'ne layık görüldü. EYUDER Genel Başkanı Adem Çilek, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret ederek, ödülünü kendisine takdim etti.

Eğitimcilerin katılımıyla yapılan online seçimlerde ödülün kendisine layık görülmesinden dolayı mutlu olduğunu ve bundan da gurur duyduğunu söyleyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, köklü bir devlet geleneğine dayanan mülki idare sisteminin önemine vurgu yaptı. Vali Sonel, "Milletimizin gönlünü kazanma noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ordu ilimizde de kamu kurum ve kuruluşlarımızla siyasilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, toplumumuzun her katmanıyla birlikte çok güzel bir uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizin şefkatini, güler yüzünü ilimizin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza göstermeye itina gösteriyoruz. Bu yıl bizleri böyle bir ödüle layık gördüler. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Genel Başkanı Adem Çilek nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'nda yaklaşık 13 dalda 'Altın Meşale Ödülü' verdiklerini söyleyen EYUDER Genel Başkanı Adem Çilek ise, "Görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir önem veren, devletin şefkat elini çocuklarımıza uzatan Sayın Valimiz Tuncay Sonel'in, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup göndererek, 'eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım' diye yazarak, çocuklardan isteklerini öğrenmesi bizleri çok duygulandırdı. Sayın valimizin bu projesi başta olmak üzere eğitim alanında ihtiyaç duyulan okul binalarının yapımı konusunda da yapım protokollerine imza atması, eğitimcilerimize, öğrenci ve ailelerine yönelik sergilemiş olduğu örnek yönetsel davranış dolayısıyla da saygı ve minnet duygularımızın bir ifadesi olarak, Türkiye'de eğitimin oskarı olarak adlandırılan 'Yılın Mülki Amiri Ödülü ve Altın Meşale Ödül Beratını' kendilerine takdim etmek istedik" diye konuştu. - ORDU

Vali Sonel, 'Yılın Mülki İdare Amiri Ödülü'ne layık görüldü

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Haber: Vali Sonel, 'Yılın Mülki İdare Amiri Ödülü'ne layık görüldü - Haberler
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